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02:18, 26 июля 2020

В Израиле проходят антиправительственные демонстрации

В Израиле проходят антиправительственные демонстрации. Около 5 тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel. Еще несколько сотен протестующих собрались возле частного дома Нетаньяху в городе Кесария. Кроме того, по данным издания Middle East Eye, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива.
Протесты в Израиле продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В последнюю неделю они проходят регулярно. Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступает за отставку правительства во главе с Нетаньяху. Премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков. Кроме того, рестораторы, соцработники и самозанятые выступают против ограничений, введенных из-за коронавируса.



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