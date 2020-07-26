В Израиле проходят антиправительственные демонстрации. Около 5 тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel. Еще несколько сотен протестующих собрались возле частного дома Нетаньяху в городе Кесария. Кроме того, по данным издания Middle East Eye, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива.

Протесты в Израиле продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В последнюю неделю они проходят регулярно. Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступает за отставку правительства во главе с Нетаньяху. Премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков. Кроме того, рестораторы, соцработники и самозанятые выступают против ограничений, введенных из-за коронавируса.