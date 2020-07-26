Северная Корея впервые сообщила о случае подозрения на коронавирус. Вероятный заразившийся «незаконно пересек» границу КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Его обнаружили в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей. Как сообщает агентство, «в связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе», лидер странгы Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии. Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

Во всем мире коронавирусом заразились около 16 миллионов человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. О случаях заражения сообщили все страны Восточной Азии, кроме Северной Кореи.