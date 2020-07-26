Россия отправит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом. Сегодня ожидается прибытие в Бишкек еще одного спецборта МЧС с большой партией медикаментов и медицинского оборудования, в том числе аппаратами ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в республике. По его информации, помощь поставляется на безвозмездной основе по договоренности между президентами двух стран.

В настоящее время в стране уже работают около 20 российских военных врачей. Они лечат пациентов с подтвержденным COVID-19. По последним данным, в Киргизии 32 тысячи зараженных коронавирусом, погибли более 1200 пациентов.