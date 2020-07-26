В Москве за последние сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом. Это минимальный показатель с середины апреля. Всего с начала пандемии в столице скончались 4398 инфицированных, сообщает оперативный штаб. Москва занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв COVID-19. На втором находится Санкт-Перетбург – около 2 тысяч смертей, следом идет Подмосковье – более тысячи.

По словам мэра Сергея Собянина, столица «уже прошла свои пороги» и ситуация с коронавирусом здесь «позитивно стабильная». В частности, число пациентов с COVID-19, поступающих в больницы за неделю, снизилось на четверть, также на 20% снизилось число тяжелых больных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

О том, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время он отметил, что в других российских регионах ситуация складывается по-разному.