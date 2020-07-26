Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве Феофанию продать дорогой автомобиль

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве Феофанию продать ее дорогой автомобиль. «Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал в телеграме официальный представитель РПЦ Владимир Легойда. Он добавил, что патриарх несколько раз призывал священнослужителей отказаться от роскошных авто, а необходимые для работы машины оформлять на обители.

На прошлой неделе интнрнет-издание «Открытые медиа» писали, что игуменья Феофания с 2016 года пользуется Mercedes-Benz S-класса за 9,5 миллиона рублей.