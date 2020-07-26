В Минздраве задумались об ужесточении наказания за употребление наркотиков. Размер штрафа должен быть адекватно высокий, не менее десяти тысяч. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный нарколог-психиатр министерства Евгений Брюн. Он также отметил, что наркотические вещества нельзя разделять и назначать разный размер взысканий в зависимости от того, что употребил человек. Брюн подчеркнул, что «развлекаться» таким образом должно стать экономически невыгодно. Сейчас в России за употребление наркотиков штрафуют на сумму до пяти тысяч рублей или назначают административный арест до пятнадцати суток.