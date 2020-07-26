Оппозиционный политик Дмитрий Гудков вышел из партии «Гражданская инициатива». Ее также покинули Дмитрий Некрасов и Александр Соловьев. Как сообщает источник Znak.com, решение было озвучено на съезде организации. Журналистка Ксения Собчак осталась членом политсовета партии. В марте Гудков сообщал, что он и его команда решили выйти из «Гражданской инициативы» и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.