В Москве на выходе из спецприемника задержали участника акции против поправок к Конституции Александра Дмитриева. Об этом сообщила порталу ОВД-Инфо активистка Миля Кашапова. По ее словам, двое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска, сказали, что он подозревается по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Дмитриева отвезли в ОВД «Красносельский». Спустя некоторое время он вышел на связь и сказал, что его оставляют на ночь в ОВД. Но чуть позже его все же выпустили из отдела полиции под обязательство о явке на следующий день, сообщил журналист «Avtozak LIVE» Никита Ступин. Подробности дела неизвестны.

До этого Дмитриев отбыл 10 суток ареста после задержания на акции 15 июля против поправок к Конституции.