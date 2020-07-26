Прощание со стадионом Торпедо имени Эдуарда Стрельцова проведут на Восточной улице

Стадион на Восточной улице был открыт в 1960 году. Он пережил две реконструкции, но сейчас арену решили снести и на освободившемся месте построить абсолютно новую, вместимостью 15 000 зрителей. С Восточкой, на которой Торпедо одержало множество знаковых побед, торжественно попрощаются воскресенье, вспомнив лучшее. С летописью клуба пришедших познакомит коллаж – «Ты в истории Торпедо», который напомнит и о приезде Манчестер Юнайтед и Реала, и о пяти голах Михаила Васильева в одном матче и о многом другом. Болельщикам позволят побывать в раздевалке, выйти на газон любимого стадиона. Также, они смогут купить кресла Западной трибуны и получить автографы знаменитых торпедовцев. Для всех прочих организаторы приготовили концерт и выставку ретро-автомобилей.

Строительство нового стадиона Торпедо завершится в 2024 году.