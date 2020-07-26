Главный военно-морской парад состоится сегодня в Петербурге

Несмотря на запрет публичных мероприятий в городе из-за эпидемии коронавируса, Смольный сделал исключение для этого события.

В Главном военно-морском параде участвуют силы всех флотов России, а также самолеты Воздушно-космических сил. В честь 75-й годовщины Победы планируется проход группы кораблей со знаменами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь, Новороссийск. На десантных катерах расположат танк Т-34 и боевую машину «Катюша». Кроме того, так как этот год — год 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками, в параде участвует исследовательское судно «Адмирал Владимирский». На рейде появится также копия корабля XVIII века «Полтава». Так же для участия в параде привезли тело адмирала Федора Ушакова. Он почитается православной церковью. Главный военно-морской парад начнется в 11 утра, а вечером прозвучит салют.

Напомним, президент России Владимир Путин своим указом установил проведение Главного военно-морского парада в Петербурге три года назад.