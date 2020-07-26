В Белоруссии пройдут сегодня предвыборные митинги основной соперницы Александра Лукашенко на выборах

Они намечены в трех городах, в том числе Гомеле.

Светлана Тихановская стала политиком всего два месяца назад и не по своей воле. Ее муж, популярный в стране блогер и предприниматель Сергей Тихановский, решил участвовать в выборах, чтобы не дать Александру Лукашенко переизбраться на шестой срок. Тихановского в мае задержали арестовали якобы за нарушение на публичной акции – сначала на 15 суток, потом еще на 15. Он до сих пор под стражей. Его жена попыталась зарегистрироваться вместе него, и Светлане Тихановской выдали удостоверение кандидата в президенты. .Двум другим претендентам – бывшему банкиру Виктору Бабарико и предпринимателю Валерию Цепкало – в этом отказали. Бабарико арестовали, а Цепкало взял семью и уехал в Москву. Его жена рассказала РБК, что ее мужа хотели тоже отправить в СИЗО, а ее саму – лишить родительских прав. Задержаны не только возможные соперники Лукашенко, но и их сторонники. Так, сегодня, в Гродно мать и девушка регионального координатора Тихановской Дмитрия Фурманова планируют начать бессрочную голодовку под стенами СИЗО. Они добиваются его освобождения.

Освободить всех политических активистов ранее призвали Минск власти ЕС,