Z Архив новостей новости
5 0 6 133
00:03, 26 июля 2020

В Белоруссии пройдут сегодня предвыборные митинги основной соперницы Александра Лукашенко на выборах

Они намечены в трех городах, в том числе Гомеле.

Светлана Тихановская стала политиком всего два месяца назад и не по своей воле. Ее муж, популярный в стране блогер и предприниматель Сергей Тихановский, решил участвовать в выборах, чтобы не дать Александру Лукашенко переизбраться на шестой срок. Тихановского в мае задержали арестовали якобы за нарушение на публичной акции – сначала на 15 суток, потом еще на 15. Он до сих пор под стражей. Его жена попыталась зарегистрироваться вместе него, и Светлане Тихановской выдали удостоверение кандидата в президенты. .Двум другим претендентам – бывшему банкиру Виктору Бабарико и предпринимателю Валерию Цепкало – в этом отказали. Бабарико арестовали, а Цепкало взял семью и уехал в Москву. Его жена рассказала РБК, что ее мужа хотели тоже отправить в СИЗО, а ее саму – лишить родительских прав. Задержаны не только возможные соперники Лукашенко, но и их сторонники. Так, сегодня, в Гродно мать и девушка регионального координатора Тихановской Дмитрия Фурманова планируют начать бессрочную голодовку под стенами СИЗО. Они добиваются его освобождения.

Освободить всех политических активистов ранее призвали Минск власти ЕС,



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 146 6 17494 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 92 6 11129 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 90 6 11577 21.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 76 6 10616 24.07
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 51 6 9030 19.07
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Память Немцова, позор Мосгордумы — и пара слов об «умном голосовании» Только в столице нашего собственного государства — где есть, к примеру, улицы Ахмата Кадырова и Уго Чавеса и сквер Фиделя Кастро — имени Бориса Ефимовича Немцова не нашлось места в городской топонимике…

5 58 6 10459 06:03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 48149 20.07
Новости

Фото: Штаб Навального в Хабаровске Очередные акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят в дальневосточных городах В Хабаровске протестующие собрались на площади Ленина у здания краевого правительства, а затем устроили шествие по городу

5 27 6 7135
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 41730 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5644 23.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 306 6 65908 20.07
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 30 6 6821 24.07
Новости

В российском МИДе объяснили открытие перелётов в Танзанию популярностью этой страны Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что выводы были сделаны из-за количества людей, которых пришлось вывозить из Танзании с началом пандемии…

5 23 6 5210
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!..

5 110 6 25098 20.07
Блоги

+ Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Я очень боюсь, что если мы всё это спустим на тормозах, завтра все судебные процессы у нас станут засекреченными…

5 44 6 9979 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Историк Дмитриев невиновен. Они лгут ОНИ — современные продолжатели дела большевиков, обслуга авторитарного режима абсолютного меньшинства, рассматривающего народ как источник ресурсов, который подлежит использованию наряду с природными богатствами…

5 29 6 6539 21.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами По факту произошедшего возбудили уголовное дело…

5 25 6 56295
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 54 6 108379 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 3890 19.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 48 6 247259 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 231633 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8643430
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4569409

Сегодня в эфире