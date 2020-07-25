В Ростовской области раскрыто похищение ребенка из роддома города Сальск.

По сведениям ТАСС, в совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Калмыкии, похищенного ребенка она перевезла к себе домой. Злоумышленница задержана. Ее мотивы и цели установит следствие. Новорожденный мальчик возвращен матери. Он здоров, его жизни ничто не угрожает.