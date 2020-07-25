В Ростовской области раскрыто похищение ребенка из роддома города Сальск.

По сведениям ТАСС, в совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Калмыкии, похищенного ребенка она перевезла к себе домой. Злоумышленница задержана. Ее мотивы и цели установит следствие. Новорожденный мальчик возвращен матери. Он здоров, его жизни ничто не угрожает.
2020-07-25T23:37:00+03:00
2020-07-25T23:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:37, 25 июля 2020
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