По факту крушения легкомоторного самолета под Курском возбуждено уголовное дело

Как передает ТАСС, самолет разбился в Курской области при выполнении сельхозработ. Пилот погиб. На месте работает следственно-оперативная группа. В местной администрации ранее сообщили, что воздушное судно зацепилось за линию электропередачи. Уже установлено, что летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте.