По факту крушения легкомоторного самолета под Курском возбуждено уголовное дело

Как передает ТАСС, самолет разбился в Курской области при выполнении сельхозработ. Пилот погиб. На месте работает следственно-оперативная группа. В местной администрации ранее сообщили, что воздушное судно зацепилось за линию электропередачи. Уже установлено, что летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте.
2020-07-25T23:07:57+03:00
2020-07-25T23:07:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 25 июля 2020
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