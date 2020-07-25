Министр здравоохранения утверждает, что заболеваемость коронавирусом в Москве идет на убыль

По словам Михаила Мурашко, у населения столицы формируется популяционный иммунитет. При этом, как отмечает министр, в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному: где-то определенный пик уже пройден, но заболевшие есть во всех субъектах Федерации, при этом свыше 3000 пациентов находятся в реанимации. Мурашко заверил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и рекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.