Министр здравоохранения утверждает, что заболеваемость коронавирусом в Москве идет на убыль

По словам Михаила Мурашко, у населения столицы формируется популяционный иммунитет. При этом, как отмечает министр, в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному: где-то определенный пик уже пройден, но заболевшие есть во всех субъектах Федерации, при этом свыше 3000 пациентов находятся в реанимации. Мурашко заверил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и рекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.
2020-07-25T23:07:30+03:00
2020-07-25T23:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 25 июля 2020
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