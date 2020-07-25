На Красной площади задержали двух людей в костюмах растений

По данным проекта «ОВД-инфо», художница Алла Перова и ее друг Вячеслав, по их словам, просто хотели подарить прохожим хорошее настроение. «Нас задерживают, потому что мы — растения», — цитирует художницу сайт МБХ Медиа. Молодых людей повезли в отдел полиции Китай-город.
2020-07-25T23:06:44+03:00
2020-07-25T23:06:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682167-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...