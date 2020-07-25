Участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным в Москве на пять лет запретят въезд в Россию

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. При этом ведомство пообещало привлечь к их ответственности. Всего в отделы полиции за два дня были доставлены более 30 участников беспорядков. На некоторых составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, но в ряде случаев возбуждены и уголовные дела — по статьям о хулиганстве и разбое. Троих участников столкновений Кузьминский суд сегодня отправил под арест.
2020-07-25T23:06:09+03:00
2020-07-25T23:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682165-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...