Участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным в Москве на пять лет запретят въезд в Россию

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. При этом ведомство пообещало привлечь к их ответственности. Всего в отделы полиции за два дня были доставлены более 30 участников беспорядков. На некоторых составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, но в ряде случаев возбуждены и уголовные дела — по статьям о хулиганстве и разбое. Троих участников столкновений Кузьминский суд сегодня отправил под арест.