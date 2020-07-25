Жители Хабаровска во второй раз за сутки устроили акцию в поддержку Сергея Фургала

Как передает «Интерфакс», шествие по центральным улицам города завершилось у здания краевой администрации, где прошел митинг. Люди скандировали лозунги в поддержку арестованного и уволенного губернатора, требовали, чтобы суд над ним проходил в Хабаровске и обещали продолжить акции протеста в последующие дни.

Информации о численности вечерней акции агентство не приводит. Акция днем продолжалась около четырех часов. Тысячи людей после марша по улицам Хабаровска провели митинг на площади Ленина. К требованиям честного суда над Фургалом добавились призывы отправить врио губернатора Михаила Дегтярева в отставку.

Полиция перекрывала движение транспорта на нескольких улицах, но в происходящее не вмешивалась. По данным мэрии на акции в центре собрались около 6,5 тыс. человек. Местные СМИ оценили ее численность в 15–20 тыс.