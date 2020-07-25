Питерский «Зенит» впервые в своей истории сделал дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок России

Вопреки ожиданиям, финал не стал пустой формальностью, хотя соперником «Зенита» был клуб второго по силе дивизиона российского футбола – «Химки». Впрочем, в новом сезоне подмосковный клуб сыграет уже в РПЛ. Вплоть до последних минут интрига в разных видах сохранялась. Ни одного мяча собравшиеся на стадионе в Екатеринбурге не увидели вплоть до 84 минуты, когда бразилец Малком упал в штрафной и арбитр назначил пенальти. Дзюба его реализовал. Уже в добавленное время «Химки» пошли на штурм, и Данилкин пробил в штангу с пяти метров, но счет не изменился 1-0. Во время церемонии награждения игроки «Зенита» умудрились уронить и сломать крышку Кубка. Победа питерского клуба открыла «Динамо» путь в Лигу Европы. В групповом турнире Лиги Чемпионов сыграют «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» начнет с квалификации. В Лиге Европы, помимо «Динамо» борьбу поведут ЦСКА и «Ростов». Новый сезон в российском футболе откроется 8 августа.