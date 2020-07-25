В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

Как пишет издание Daily Mail, это был протест против новых ограничительных мер в стране.

32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф выложил в социальные сети фото, на котором он идет по одной из улиц Лондона в обнаженном виде. Вместо трусов он использовал медицинскую маску. Как пояснил сам спортсмен, таким образом он хотел высмеять новые ограничительные меры, которые власти Лондона ввели ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

В частности, теперь граждане при посещении банков, супермаркетов и других общественных мест будут обязаны надевать маски, за отказ носить средства защиты они могут быть оштрафованы на 100 фунтов стерлингов. Аналогичные меры приняли также Франция, Бельгия, Румыния, Италия, Испания и Германия.

В Великобритании сейчас зарегистрировано почти 298 тысяч подтвержденных случаев заболевании коронавирусом. Умерли от инфекции за время эпидемии более 45 тысяч человек.