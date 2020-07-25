Таджикистан, по сведениям РИА, официально уведомил российскую сторону о намерении восстановить авиасообщение, прерванное пандемией коронавируса. Представитель министерства иностранных дел Таджикистана сказал, что ответа из Москвы пока не было. При этом в Душанбе гарантировали соблюдение санитарных норм при пассажирских авиаперевозках. Напомним, с 1 августа возобновляется авиасообщение России с Танзанией, Турцией и Великобританией. Последняя границы для иностранцев не закрывала. В Великобритании поэтапно смягчаются карантинные меры, но с 24 июля в Англии ношение масок в общественных местах стало обязательным.