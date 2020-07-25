Суд в Москве арестовал трех участников стычек между армянами и азербайджанцами в российской столице

Как передает «Интерфакс», всем троим предъявлены обвинения в групповом хулиганстве. Двое из арестованных – граждане Азербайджана, еще у одного азербайджанца — российское гражданство. Источник агентства подтвердил, что уголовное дело связано со стычками между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран. По данным МВД, за два дня в Москве за участие в беспорядках задержаны более 30 иностранных граждан. В сообщении столичного главка не уточнялось, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев. МВД предупредило, что будет пресекать все попытки столкновений на межнациональной почве в Москве и других российских городах.

Вице-президент Союза Армян России Левон Муканян считает, что перенос конфликта с Азербайджаном на другие страны недопустим. Он рад стабилизации ситуации и отметил, что надо работать совместно.

В свою очередь, азербайджанский политолог Самир Мамедов уверен, что, несмотря на все увещевания, конфликты между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе.

Между тем, послы Азербайджана и Армении призвали сограждан не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы.