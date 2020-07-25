Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих иномарок

Как передает «Интерфакс», глава РПЦ предложил священнослужителям ездить на таких транспортных средствах, которые недоброжелатели не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства. При этом официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем телеграмм канале подчеркнул, что таким образом патриарх благословил настоятельницу Покровского женского монастыря Феофанию продать принадлежащий ей Mercedes Benz S-класса купленный ею за 10 млн рублей.
2020-07-25T21:12:03+03:00
2020-07-25T21:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:12, 25 июля 2020
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