Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих иномарок

Как передает «Интерфакс», глава РПЦ предложил священнослужителям ездить на таких транспортных средствах, которые недоброжелатели не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства. При этом официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем телеграмм канале подчеркнул, что таким образом патриарх благословил настоятельницу Покровского женского монастыря Феофанию продать принадлежащий ей Mercedes Benz S-класса купленный ею за 10 млн рублей.