Легкомоторный самолет, занятый на сельхозработах, потерпел крушение в Курской области

Пилот погиб. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Организована доследственная проверка. В администрации Курской области агентству сообщили, что по предварительной версии, самолет зацепился за электропровода. Пассажиров на борту не было.
2020-07-25T21:02:22+03:00
2020-07-25T21:02:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 25 июля 2020
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