Легкомоторный самолет, занятый на сельхозработах, потерпел крушение в Курской области

Пилот погиб. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Организована доследственная проверка. В администрации Курской области агентству сообщили, что по предварительной версии, самолет зацепился за электропровода. Пассажиров на борту не было.