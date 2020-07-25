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21:01, 25 июля 2020

Следователи вернули матери ребенка, похищенного из роддома города Сальск в Ростовской области

Жизни и здоровью новорожденного мальчика ничто не угрожает. По сведениям ТАСС, в совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Калмыкии, похищенного ребенка она перевезла по месту своего жительства. Злоумышленница задержана. Ее мотивы и цели устанавливаются. Ведется расследование.



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