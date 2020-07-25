Следователи вернули матери ребенка, похищенного из роддома города Сальск в Ростовской области

Жизни и здоровью новорожденного мальчика ничто не угрожает. По сведениям ТАСС, в совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Калмыкии, похищенного ребенка она перевезла по месту своего жительства. Злоумышленница задержана. Ее мотивы и цели устанавливаются. Ведется расследование.
2020-07-25T21:01:37+03:00
2020-07-25T21:01:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682143-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...