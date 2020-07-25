Суд в Москве арестовал трех участников стычек между армянами и азербайджанцами в российской столице

Как передает «Интерфакс», всем троим предъявлены обвинения в групповом хулиганстве. Двое из арестованных – граждане Азербайджана, еще у одного — российское гражданство. Источник агентства подтвердил, что уголовное дело связано со стычками между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран.