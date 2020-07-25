Суд в Москве арестовал трех участников стычек между армянами и азербайджанцами в российской столице

Как передает «Интерфакс», всем троим предъявлены обвинения в групповом хулиганстве. Двое из арестованных – граждане Азербайджана, еще у одного — российское гражданство. Источник агентства подтвердил, что уголовное дело связано со стычками между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран.
2020-07-25T21:01:07+03:00
2020-07-25T21:01:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 25 июля 2020
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