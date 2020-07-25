Игроки петербургского «Зенита» разбили завоеванный ими Кубок России

Финальный матч за Кубок между «Зенитом» и «Химками» прошел в Екатеринбурге и завершился победой команды из Петербурга со счетом 1:0. Как передает ТАСС, во время церемонии награждения капитан «Зенита» Бранислав Иванович уронил трофей, передавая его партнеру. В результате разбилась крышка хрустальной чаши.