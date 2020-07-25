МВД предупредило, что будет пресекать все попытки беспорядков на межнациональной почве в Москве и других российских городах. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи представителей российских органов с национально-культурными и общественными организациями. Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что более 30 иностранных граждан, участвовавших в драках и беспорядках, задержаны в Москве. В сообщении не уточнялось, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев. Ранее сегодня послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюль оглы и Вардан Тоганян призвали своих сограждан не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы.