Представители Госдепа США вошли на территорию китайского генконсульства в Хьюстоне

Это произошло после того, как китайские дипломаты покинули здание по требованию Вашингтона. Официальный представитель МИД КНР выразил протест в связи с действиями властей США. По его словам, здание генконсульства является государственной собственностью Китая, а его неприкосновенность подтверждена Венской конвенцией и консульским соглашением между КНР и США. Ранее Пекин дал зеркальный ответ на закрытие своего генконсульства в Хьюстоне и закрыл американскую дипмиссию в Чэнду.
2020-07-25T20:04:01+03:00
2020-07-25T20:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 25 июля 2020
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