Представители Госдепа США вошли на территорию китайского генконсульства в Хьюстоне

Это произошло после того, как китайские дипломаты покинули здание по требованию Вашингтона. Официальный представитель МИД КНР выразил протест в связи с действиями властей США. По его словам, здание генконсульства является государственной собственностью Китая, а его неприкосновенность подтверждена Венской конвенцией и консульским соглашением между КНР и США. Ранее Пекин дал зеркальный ответ на закрытие своего генконсульства в Хьюстоне и закрыл американскую дипмиссию в Чэнду.