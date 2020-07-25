Российский корабль «Академик Черский» уже два месяца не может вести работы по строительству «Северного потока-2»

Как сообщает издание Die Welt, причиной стал нерест трески в районе датского острова Борнхольм. Из-за этого любые работы в этой части Балтийского моря запрещены в июле—августе. По данным газеты, тему строительства трубопровода «Северного потока-2» должен был поднять госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе приезжал в Копенгаген на переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Однако данных о том, чем закончился разговор на эту тему, нет.