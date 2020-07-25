Таджикистан, по сведениям РИА Новости, выступил с инициативой возобновить авиасообщение с Россией

Москва ответа пока не дала. При этом в Душанбе уверяют, что Таджикистан гарантирует строгое соблюдение санитарных норм и противоэпидемических требований. Напомню, с 1 августа возобновляется авиасообщение РФ с Танзанией, Турцией и Великобританией. Последняя границы для иностранцев не закрывала.
2020-07-25T20:02:07+03:00
2020-07-25T20:02:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 25 июля 2020
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