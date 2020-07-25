В Москве начали избирать меру пресечения задержанным в результате межэтнических драк в столичном регионе

Кузьминский суд уже отправил под стражу одного азербайджанца и рассматривает аналогичные меры в отношении еще двоих граждан этой страны. Они стали участниками стычки в Марьино, в результате которой пострадали люди. Кроме того, на юго-востоке столицы случилось еще несколько инцидентов. Ряд эпизодов сопровождалось разбоями и грабежами. Жертвами как правило становились выходцы из Армении. Столкновения продолжались несколько дней. В Саларьево, в Новой Москве группа лиц разгромила магазин стройматериалов, а на Мосфильмовской улице была совершено нападение на кафе и автомойку, при котором осколками стекла был ранен человек. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, а также составлены административные протоколы. Всего было задержано более 30 человек.

По уточненным данным полиции, за два дня, с 23 по 34 июля за нарушение общественного порядка, погромы и нанесение телесных повреждений в Москве и области задержаны 35 иностранных граждан.