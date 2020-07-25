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Эксклюзив Эха 19:34, 25 июля 2020

Силовики сорвали лекцию «Объединенных демократов» в Казани

Мероприятие было посвящено общественному контролю за госзакупками, в самом начале в помещение ворвались вооруженные люди в масках. О задержании участников лекции «Эху Москвы» рассказал координатор движения «Время» Николай Артеменко. Глава уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Екатерина Петрова приехала в Татарстан, чтобы прочитать лекцию, где ее и задержали вместе с 15 слушателями.

«Мы проводили лекцию в штабе проекта «Объединенные демократы». Главным спикером была Екатерина Петрова. С момента начала лекции прошло 5 минут, как ворвался спецназ в масках и с автоматами. Мне заломили руки, и ударили по спине. Потом всех поместили в автозак и отвезли в отделение полиции», — рассказал он.

Н.Артеменко также добавил, что всех задержанных продержали в отделении полиции в течение 4-5 часов, где производили допросы.
«Меня только что освободили. С протоколом как свидетеля о телефонном терроризме. Кто-то позвонил перед началом лекции и сообщил, что здание заминировано, и поэтому всех доставили в отдел полиции. Составили протокол задержания и сделали записи голосов для образцов и отпустили. Некоторые остались в отделе. Никто не объяснял, не пояснял, и по какой статье — просто люди в масках с автоматами упаковали и увезли. Мне и еще одному парню грубо заломили руки, с остальными обращались более гуманно. Когда составляли протокол, мне объясняли что это телефонный терроризм, а я прохожу как свидетель по делу, которое уже заведено. Я надеюсь, что все будут отпущены все-таки», — рассказал он.

По слова Н.Артеменко, лектор Екатерина Петрова остается в отеделении полиции. «Екатерину до сих пор допрашивают. При этом хочу добавить, протоколы были составлены с нарушениями», — отметил он.



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