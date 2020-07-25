Несколько десятков человек задержаны в Москве у здания Генпрокуратуры на акции в поддержку жителей Хабаровска, политзаключённых, а также против преследования оппозиции. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Левого фронта», на Тверской площади собралось более 200 человек. Они собирались передать свои требования в генпрокурору. Среди задержанных сторонники «Левого Фронта», КПРФ, и «Другой России». На задержанных составляются административные протоколы об участии в несанкционированной массовой акции. Официально правоохранительные органы о протестной акции не сообщали.