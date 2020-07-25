Олимпийский чемпион по вольной борьбе, выдающийся спортивный журналист Александр Иваницкий утонул в подмосковной реке

Его тело обнаружили водолазы. Иваницкий ушел за грибами 22 июля. Вечером он домой не вернулся. Сперва отца искал его сын Владимир. Он обнаружил аккуратно сложенные вещи на берегу и понял, что по обыкновению отец переплыл в труднодоступное грибное место. Затем к поискам подключились волонтеры, его коллеги-борцы, в числе который был Александр Карелин, а также правоохранители. Сегодня тело Иваницкого было найдено.

Иваницкий сумел выжить в блокаду, он стал выдающимся борцом, победителем Олимпийских Игр в Риме. После окончания карьеры он начал работать на телевидении и вскоре возглавил спортивную редакцию Гостелерадио. 40 лет назад вместе с Николаем Озеровым Иваницкий прокомментировал церемонии Открытия и Закрытия Московской Олимпиады, затем возглавлял спортивную редакцию ВГТРК. Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили обещал оказать семье Александра Иваницкого помощь.