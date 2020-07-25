Десятки армян и азербайджанцев задержала полиция в Петербурге в рамках «профилактических рейдов»

Это все отголоски очередного конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном.

Полиция задерживала представителей диаспор как в центре города, так и на окраинах. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. В рейдах участвовали оперативники Центра «Э», а также Росгвардия. Всего мобилизовали несколько десятков сотрудников. Часть людей задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Всем задержанным объясняли, что это операция по принуждению к миру. Поводом для подобных рейдов стали периодические столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана в Москве. Послы Азербайджана и Армении в России заявили о необходимости для сограждан не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы. Напомню, не так давно на государственной границе Армения и Азербайджана внезапно вспыхнули боевые действия.

Новый очаг напряжённости между двумя народами находится недалеко от Нагорного Карабаха, территорию которого Армения и Азербайджан оспаривают уже более 30 лет.