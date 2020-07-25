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19:02, 25 июля 2020

Бизнесмен Геннадий Тимченко, по сведениям РБК, продал компанию «Стройгазнефтемонтаж»

«Стройгазнефтемонтаж», как поясняет РБК, был последним крупным подрядчиком «Газпрома», которого монопольная корпорация еще не контролировала. До этого, по информации издания, структуры «Газпрома» приобрели крупнейших подрядчиков энергетической компании, в том числе «Стройгазмонтаж» друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Как пишет РБК, бизнесмен получил за компанию примерно 75 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем, по версии издания, заплатили Геннадию Тимчкенко и других акционерам. При этом активы двух компаний сопоставимы, а вот по выручке «Стройгазнефтемонтаж» Тимченко и его партнеров уступает конкуренту почти вдвое. Как и Ротенберг, Тимченко нередко в СМИ называют бизнесменом, близким к президенту Владимиру Путину. При этом миллиардер неоднократно судился с теми, кто связывал его успехи в бизнесе с его личными отношениями с главой государства.

В рейтинге журнала «Форбс» за текущий год Геннадий Тимченко занимает шестое место с состоянием почти в 14,5 миллиардов долларов.



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