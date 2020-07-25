На Техас надвигается первый в этом году ураган

Власти США предупреждают, что ураган «Ханна» движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны. Не исключены торнадо. В ночь на воскресенье может выпасть до 300 мм осадков. Еще один тропический шторм под названием «Гонсало» подходит к Карибскому бассейну.
2020-07-25T18:32:00+03:00
2020-07-25T18:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 25 июля 2020
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