35 человек, по уточненным данным столичной полиции, задержаны в Москве за драки на межнациональной почве. За два дня, с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами. Как уточняет РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция эту информацию не комментирует.

Между тем, Кузьминский суд Москвы санкционировал арест одного из трех задержанных участников массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства полиции в отношении двух других задержанных. Всем троим инкриминируется хулиганские действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.