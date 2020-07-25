40 лет назад не стало Владимира Высоцкого

Государственный музей поэта сегодня проводит масштабный сетевой музыкально-поэтический марафон «40 лет без Высоцкого».

40 лет назад тысячи людей пришли к зданию Театра на Таганке, чтобы проводить Владимира Высоцкого – актера, барда и поэта. Он не был признан официально, но его песни пела вся страна. Его считали своим миллионы, насколько простой и глубокой была его поэзия. Она остается с нами и сегодня – говорит директор музея Высоцкого, сын поэта Никита.

С 10 утра в Ютюбе продолжается марафон «Я люблю, а значит я живу», который проводит Государственный музей русского языка в содружестве с Музеем Высоцкого и порталом российских бардов. Высоцкий давно уже стал неотъемлемой частью русской культуры и по мнению певца Александра Маршала его поэзию должны изучать в школах.

В эфире сегодня звучат не только гитары. Люди вспоминают Высоцкого рассказывают о нем, делятся историями о том, как писались те или иные песни.

Чем дальше уходит эпоха Высоцкого, тем чаще его поклонники задаются вопросом, как бы сам поэт реагировал на сегодняшние события. Писатель Виктор Шендерович считает, что правильнее было бы спросить, как изменились мы без Высоцкого.

Владимиру Высоцкому посвятили свои передачи многие телеканалы и радиостанции. На могиле Высоцкого на Ваганьковском кладбище прошла памятная церемония.