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18:05, 25 июля 2020

В Хабаровске прошла новая акция в защиту бывшего губернатора Сергея Фургала

В ней участвовали десятки тысяч человек. По оценкам местных СМИ не менее 40 тыс. человек прошли по центральным улицам и вышли на центральную площадь Ленина, где провели митинг. Одна из участниц в эфире телеканала «Дождь» выразила надежду, что власти услышат требования хабаровчан. Еще один участник митинга заверил, что дальневосточники сдаваться не собираются.

Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города «кормить голубей». Полиция в происходящее не вмешивалась. Перед сегодняшним митингом власти Хабаровского края попытались изолировать прилетевших в Хабаровск координаторов «Открытой России» и политолога Александра Кынева. Главный санитарный врач региона потребовала от них 14-дневной изоляции.

Митинги в Хабаровске и других дальневосточных городах не прекращаются уже несколько недель — с момента задержания и ареста избранного губернатора Сергея Фургала. 20 июля Владимир Путин назначил в регион нового врио губернатора – депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Он отказывается встречаться с протестующими и на время сегодняшней акции уехал из города. В интервью КП врио губернатора сказал, что у него нет времени ходить на митинги, так как ему необходимо быстро познакомиться с регионом и затем отправиться с докладом к президенту. Дегтярев также признался, что завидует протестующим, так как у них есть свободное время.

Солидарность с протестующими в Хабаровске выражали сегодня и в Москве. Впрочем на московских акциях звучали и другие требования.

Как таковой массовой акции в поддержку протестующих в Хабаровске в Москве сегодня так и не произошло. Люди, которые хотели выразить солидарность, формально выходили по другим поводам. Так, в час дня напротив мэрии собрались сторонники левых сил, которые хотели отнести заявления в генеральную прокуратуру.

Автозак подъехал к собравшимся уже через пару минут. Сначала туда забирали тех, у кого были майки с надписями, например «Россия без Путина» или «руки прочь от совхоза имени Ленина», затем увели активиста движения «Левый фронт», который объяснял почему именно люди вышли сегодня к зданию Генпрокуратуры. Он успел сказать, что одной из причин было дело экс-губернатора Сергея Фургала.

После этого на Тверской площади начался хаос. Люди стали громко возмущаться действиями полиции, а задержанные — петь.

Затем протестующие решили не дожидаться, пока их всех не заберут, и всё же пошли к генпрокуратуре. Некоторым из них удалось отдать подписанные обращения, но позже, те, кто недостаточно быстро отошел от здания ведомства, всё равно попали в автозак.

В то же время задержания проходили и на Пушкинской площади. При этом, там не звучало никаких политических лозунгов. Люди, которых забирали оттуда утверждали, что кормили на площади голубей или читали стихи Пушкина. Тем не менее, один из вышедших на площадь, писатель Михаил Шевелев говорил «Эху Москвы», что это тоже своего рода акция солидарности.

Некоторые из задержанных уже на свободе, им выписали протоколы по административной статье о нарушении требований, связанных с режимом повышенной готовности.

По данным ОВД-ИНФО, всего в центре Москвы на протестных акциях задержали не менее 46 человек.



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