Известный детский писатель и драматург Владислав Крапивин, по сведениям МК, госпитализирован в Екатеринбурге

Издание пишет, что у него пневмония, в тяжелом состоянии он помещен в реанимацию. Заражен ли 81-летний писатель коронавирусом, неизвестно — результаты теста родственникам еще не сообщили. Близкие писателя отметили, что он соблюдал изоляцию, никуда не выходил.
2020-07-25T17:34:37+03:00
2020-07-25T17:42:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 25 июля 2020
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