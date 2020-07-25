Известный детский писатель и драматург Владислав Крапивин, по сведениям МК, госпитализирован в Екатеринбурге

Издание пишет, что у него пневмония, в тяжелом состоянии он помещен в реанимацию. Заражен ли 81-летний писатель коронавирусом, неизвестно — результаты теста родственникам еще не сообщили. Близкие писателя отметили, что он соблюдал изоляцию, никуда не выходил.