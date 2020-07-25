Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 25 августа

Условием для въезда россиян финские власти называют уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не выше 8 (в исключительных случаях — 10) новых случаев на 100 тыс. человек. Въезд в Финляндию ограничен для туристов, но въехать в страну россияне все же можно, например, для учебы, командировки, встречи с родственниками, а также на похороны и свадьбу. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.
2020-07-25T17:34:13+03:00
2020-07-25T17:34:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...