Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в «Яндекс.Поиске» и в 200 раз чаще в «Яндекс.Путешествиях». По данным компании, число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с серединой недели. Ранее в правительстве решили с 1 августа открыть авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
2020-07-25T17:32:12+03:00
2020-07-25T17:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 25 июля 2020
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