Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в «Яндекс.Поиске» и в 200 раз чаще в «Яндекс.Путешествиях». По данным компании, число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с серединой недели. Ранее в правительстве решили с 1 августа открыть авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.