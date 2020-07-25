Международная федерация лыжного спорта решила перевести все документы на гендерно-нейтральный язык

Борцы за гендерное равенство, как сообщается на сайте FIS, взяли на себя весьма сложную задачу. Они проверили и исправили все материалы портала, внеся изменения в более чем полтысячи документов. Слово дамы или ladies, который раньше обозначала представительниц прекрасного пола заменили на women – женщины. Теперь напротив каждой фамилии или анкеты будет стоять английская буква дабл ю. Мужчины утратят все местоимения, которые содержат указание на пол – его, он и так далее, а также понятия типа председатель chairman. Что именно сделают с этим словом пока непонятно, указывается лишь, что оно будет гендерно нейтральным. Язык, по мнению генерального секретаря FIS Сары Льюис. формирует реальность и восприятие людей на бессознательном уровне. Так что действовать новаторы будут на уровне рефлексов. Изменения сделаны в соответствии с решением Совета ФИС, которое было принято в 2019 году.