Власти Франции с сентября вводят штраф 200 евро за употребление наркотиков

Как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, в случае невыплаты в 45-дневный срок, размер штрафа увеличится до 450 евро. Наказание за употребление наркотиков регулировалось ранее во Франции на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки до 1 года и штраф почти в 4 тыс евро. В реальности, как отмечает ТАСС, суды всегда старались избегать столь суровых мер, ограничиваясь устным предупреждением.