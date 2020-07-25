В Подмосковье найдено тело олимпийского чемпиона, спортивного журналиста Александра Иваницкого

По сведениям ТАСС, волонтеры и спасатели нашли тело в реке, по предварительным данным, Иваницкий утонул, смерть не носит криминального характера. Ранее сообщалось, что 82-летний Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве.
2020-07-25T16:35:53+03:00
2020-07-25T16:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 25 июля 2020
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