В Подмосковье найдено тело олимпийского чемпиона, спортивного журналиста Александра Иваницкого

По сведениям ТАСС, волонтеры и спасатели нашли тело в реке, по предварительным данным, Иваницкий утонул, смерть не носит криминального характера. Ранее сообщалось, что 82-летний Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве.