Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря продать ее Mercedes S-класса

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря игумению Феофанию продать ее Mercedes S-класса. При этом официальный представитель Московской Патриархии Владимир Легойда у себя в Телеграм канале пишет, что глава РПЦ рекомендовал настоятельнице вырученные средства следует направить на благотворительность. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумения приобрела люксовый автомобиль почти за 10 млн рублей.
2020-07-25T16:35:05+03:00
2020-07-25T16:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 25 июля 2020
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