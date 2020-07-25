Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря продать ее Mercedes S-класса

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря игумению Феофанию продать ее Mercedes S-класса. При этом официальный представитель Московской Патриархии Владимир Легойда у себя в Телеграм канале пишет, что глава РПЦ рекомендовал настоятельнице вырученные средства следует направить на благотворительность. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумения приобрела люксовый автомобиль почти за 10 млн рублей.