В Казани сотрудники ОМОН пришли на лекцию международной организации «Трансперенси интернешнл»

Она проходила в штабе проекта «Объединенные демократы». Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора движения «Время» Николая Артеменко, задержаны 17 человек, в том числе руководитель «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Проект «Объединенные демократы» направлен на помощь независимым кандидатам на выборах в муниципальные депутаты.