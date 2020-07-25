В Казани сотрудники ОМОН пришли на лекцию международной организации «Трансперенси интернешнл»

Она проходила в штабе проекта «Объединенные демократы». Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора движения «Время» Николая Артеменко, задержаны 17 человек, в том числе руководитель «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Проект «Объединенные демократы» направлен на помощь независимым кандидатам на выборах в муниципальные депутаты.
2020-07-25T16:32:33+03:00
2020-07-25T16:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 25 июля 2020
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