Коронерское расследование обстоятельств смерти британки Дон Стерджес будет расширено

Отец и дочь скончавшейся после контакта с нервно-паралитическим веществом Дон Стерджес настаивали на том, чтобы следствие ответило на вопрос о происхождении реагента, ссылаясь на высокую общественную значимость дела и европейскую конвенцию по правам, однако судьи постановили что вторая статья этого документа не накладывает на Великобританию обязанности проводить расследование действий агентов иностранного государства. Дон Стерджес и Чарльз Роули пострадали в Эймсбери три с половиной месяца спустя после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Роули выжил, а Стерджес скончалась. Специалисты ОЗХО определили, что вещество в обоих случаях было одним и тем же. Британия обвинила в этом российские спецслужбы. Россия свою причастность отрицает.

В решении судьи Дэвида Бина и его коллеги Клайва Лью говорится о том, что в рамках данного дела факт ответственности России «расследован быть не может».