В нескольких российских городах задерживают людей, которые пришли выразить солидарность с протестующими в Хабаровске

Некоторые из них просто читали стихи. Задержания в связи с акциями солидарности с участниками митингов в Хабаровском крае проходят сегодня в Москве и Краснодаре. В столице с Пушкинской площади за последние несколько часов забрали как минимум четырнадцать человек. Как таковой массовой уличной акции там сейчас не проходит. Как сообщает интернет-издание «ОВД-Инфо», одна из задержанных читала у памятника стих Александра Пушкина «К Чаадаеву», а еще несколько человек, которые оказались в автозаке, кормили на площади голубей. По данным сайта «МБХ Медиа» таким образом они также выражали солидарность с Хабаровском.

Такие же задержания несколько часов назад прошли и в Краснодаре. Там в полицию попали семь человек. Несмотря на то, что ни там, ни в столице большинство этих людей не выходили с плакатами и не выкрикивали лозунгов, им всё равно выписывают протоколы о нарушениях правил проведения уличных акций.

Этим утром коллективное «кормление голубей» прошло и у здания областного правительства в Южно-Сахалинске. Там дело обошлось без задержаний.